Предсидатель Општини обишол Културно-образовни центер

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вчера, 6. октобра, нащивел Културно-образовни центер (КОЦ) у хторим реконструована бина у сали, чию обнову финансовала Управа за капитални укладаня АП Войводини зоз 5 694 362 динари.

Як предсидателя Општини информовал Срдян Малешевич, директор КОЦ, слово о першей фази обнови у сали тей установи култури, а друга фаза почнє початком новембра.

Министерство култури и явного информованя Републики Сербиї на конкурсу опредзелєло 19 милиони динари з чим ше вифинансує менянє патосу, купи ше нови карсцелї, а сала буде реконструована так же би по потреби могла буц преградзена на менши простор.

Сала ше и надалєй будзе хасновац за рижни програмиї, концерти, театрални представи, алє и як биоскоп, а будзе присподобена и за потреби особох з инвалидитетом.