Нєшка почина емисия по руски на Клик ФМ радию

КУЛА – Од нєшка, 7. октобра, та по конєц того мешаца, на кулским Клик ФМ радию будзе ше емитовац нову емисию по руски „Кликова емисия за младих”, соботами од 18 до 20 годзин.

Емисию, хтору будзе водзиц и пририхтовац Мая Зазуляк Гарди, мож слухац на 91,7 меґагерцох, лєбо прейґ сайту www.klik917.net.

Тот проєкт софинансує Општина Кула, а такой як ше вон закончи, почнє двомешацова викенд емисия „Клик по руски”, хтору софинансує Министерство култури и информованя Републики Сербиї.

„Клик по руски” годно слухац од 4. новембра, та по конєц того року, соботами и нєдзелями од 10 до 12 годзин.