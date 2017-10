Вчера отримани Вашар дзецинских ручних роботох

ДЮРДЬОВ – Активносци у рамикох Дзецинского тижня у обидвох валаских школских установох – у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дюрдєвак” у Дюрдьове закончени вчера.

Школяре зоз Школярского парламенту дюрдьовскей ОШ шицким оддзелєньом подаровали по папер розличней фарби, а школяре на нїм по своїм вибору дацо написали або нарисовали. Нацифровани папери полїпени на металну конструкцию у форми моста, котри мото тогорочного Дзецинского тижня – „Будуєме мости медзи ґенерациями – За радосц каждого дзецка”. Мост виложени у голу школи дзе школяре вчера патрели тетралну представу „Стоп насилству” Театру „Дотик” з Беоґраду, з цильом превенциї и застановйованю насилства медзи школярами.

У дюрдьовскей Предшколскей установи „Дюрдєвак” штварток отримани подобови дзень на котрим дзеци рисовали на тему тогорочного мота, а вчера свойо ручни роботи предавали на традицийним Вашару котри пре диждж отримани у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. Заш лєм, Вашар бул барз нащивени.