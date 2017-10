Представнїки „ЛЕМ.фм”-у нащивели Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двоме представнїки лемковского радия „ЛЕМ.фм”, хтори ма и свой интернет портал, вчера нащивели Руски Керестур, а главна причина їх нащиви Сербиї фестивал „Русин Филм Фест” у Шидзе.

Шеф „ЛЕМ.фм”-у Боґдан Ґамбаль зоз Кракова з Польскей и дописователь порталу и редактор редакциї того радия у Прешове у Словацкей Петро Медвидь, хтори роби и у новинох „Инфо Русин” у Словацкей, у Керестуре нащивели Национални совит Руснацох, Школу „Петро Кузмяк” и Дописовательство „Руского слова”.

Тиж так, обишли и Катедралну церкву святого оца Миколая и святилїще Водицу, а домашня им була народна посланїца Олена Папуґа.

Вчера тиж так були и у Коцуре, у Етно-клубу „Одняте од забуца”, а на пондзелок планую нащивиц нашо медиї у Новим Садзе.