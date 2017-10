„Искра“ дожила перше пораженє

КОЦУР – Вчера у Байши, 8. октобра, одбавене дерби змаганє медзи двома першопласованима екипами у Подручней лиґи Суботици. „Байша“ на своїм терену дочекала „Искру“ и победзела ю зоз 6:0.

Окрем високого пораженя „Искри“, змаганє означело и барз подле судзенє, та „Искра“ змаганє закончела зоз осем жовтима и двома червенима картонами.

После осем одбавених колох „Искра“ ище вше перша на таблїчки зоз 21 бодом. У шлїдуюцим колє „Искра“ знова будзе бавиц у госцох, тераз у Ловченцу, дзе ю дочека екипа „Нєґош“.