РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурски Фодбалски клуб (ФК) „Русин“ всоботу, 7. октобра, на госцованю у Крущичу победзел тамтейши ФК „Младосц” зоз 1:2.

У тим, дзевятим колє, ґоли за „Русин” дали Деян Павлович и Петро Фаркаш.

„Русин” тераз ма 14 боди и на 8. є месце на таблїчки, а у шлїдуюцим колє, на нєдзелю, госцує у Кули процив ФК „Кула”. Змаганє почнє на 15 годзин.