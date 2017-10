Стретнуце за младих католїкох на тему приятельства

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе, 7. октобра, отримане Стретнуце за младих зоз католїцких владичествох у Сербиї, а медзи нїма и з нашого Апостолского еґзархату. Медзи штиристо младима було и коло трицец младих з наших парохийох.

Стретнуце почало у французкей катедрали одн. у Церкви Пречистей Дїви Мариї на Врачару, дзе отримани преподаваня на тему приятельства на мадярским и горватским язику. Отамаль млади у процесиї по улїцох Беоґраду прешли до церкви св. Антуна.

Там ше модлєло молитву Ружанцу, тиж по мадярски и горватски, алє и по руски хтори предводзел о. Владимир Еделински Миколка, одвичательни за пасторал младих у нашим Апостолским еґзархату.

Потим була и римокатолїцка Служба Божа хтору предводзел беоґрадски архиепископ Станислав Хочевар и зренянински Владислав Немет, а при концу и дяковацко-сримски Дюро Ґашпарович вєдно з коло 20 священїками.

Архиепископ Хочевар младих поволал и же би роздумовали о Стретнуцу за младих зоз папом хторе ше у януару 2019. року отрима у Панами у штреднєй Америки.

З наших парохийох на стретнуцу участвовали млади з наших парохийох з Руского Керестура, Коцура, Вербасу, Нового Саду, и сримских парохийох Беркасова, Бикич Долу и Бачинцох.

Стретнуце орґанизовало беоґрадскей надвладичество, а подобни стретнуца ше отримую периодично.