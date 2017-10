КОЦУР – Вчера, 8.октобра, у коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, у Велькей служби Божей, першираз службу у Коцуре служел новопошвецени паноцец о. Данил Задрепко.

О. Задрепко, чийо коренї зоз Коцура, по законченю Служби шицким вирним дал свой благослов и по обращик, а церква з тей нагоди наисце була нащивена.