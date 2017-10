Центер „Шерцо” глєда нових волонтерох, прияви по штварток

НОВИ САД – Волонтерска и нєпрофитна орґанизация „Шерцо”, хтори дава емотивну потримовку и помага у превенциї самозабойства, орґанизує обуку за нових волонтерох.

Обука ше состої з двох часцох – у першей буду 10 роботнї розпоредзени на два днї у тижню на хторих ше будзе обрабяц важни теми з обласцох хтори нєобходни за волонтиранє у Центру. Друга часц обуки то пробна робота под сталним надпатрунком искуснєйших волонтерох и тирва два мешаци.

Волонтер може буц кажда полнолїтна особа хтора ма часу и дзеки помогнуц другим. Потримовка особом у кризи одвива ше прейґ телефона, мейла лєбо чета кажди дзень од 17-23 годзин. Число особох хтори хасную услуги Центра кажди рок вше векши.

За волонтера ше мож приявиц до 12. октобра на телефони 021/6623-393 и 0800/300-303. Вецей информациї мож пречитац на www.centarsrce.org.