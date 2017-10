Коцур на шветовей наутичней мапи

ВЕРБАС – За наутични туризем барз важни беґель Нови Сад–Савине Село, а окреме преводнїца при Коцуре. Єй значенє препознате и звонка гранїцох нашей жеми, та є положена на шветову наутичну мапу.

Початком мая члени Медзинародней асоцияциї за нукашнї плївни драги з даскелїх европских жемох нащивели Коцур, а єден з домашнїх и орґанизаторох стретнуца з нїма було вербаске здруженє Еколоґийни рух „Вербас”.

-Медзинародней делеґациї зме указали побрежє того беґелю и представели идейне ришенє з хторим би ше вихасновало потенцияли часци беґелю коло преводнїци. Вони такой Коцур положели до свойого билтену хтори ше посила до 22 жемох заходней Европи, ЗАД и Канади. Милиони наутичарох тот билтен хасную як водич за путованя, а од институцийох и орґанизацийох завиши чи вихаснуєме можлївосц прицагнуц туристох. Искусни шветово наутичаре нам дали и хасновити совити як сирови потенцияли претвориц до конкретних туристичних понукнуцох – гварел Ратко Дюрдєвац, предсидатель того здруженя.

Еколоґийни рух „Вербас” у рамикох Сайма туризма „Лорист” у Новим Садзе орґанизовал едукативни роботнї за школярох, як и преподаванє на тему наутичних потенциялох општини Вербас дзе приказани и филм Туристичней орґанизациї Сербиї.