РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 7. Октобра, у центре Руского Керестура отримана традицийна манифестация „Домашнї шпайз” пияти рок за шором, котру орґанизує Здруженє женох „Байка”.

На своїм штанду члени „Байки” понукали рижнородну жимнїцу, колачи и продукти ручних роботох. На ище даскельо штандох могло купиц домашню жимнїцу, овоцово природни соки, сушену овоц и желєняву и други єшеньски продукти.

Отримованє тогорочней манифестациї „Домашнї шпайз” потримала Општина Кула.