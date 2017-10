Поволанка младим за участвованє на „Дньовки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох почало приявйованє за тогорочну ювилейну, 20. по шоре, Мултимедиялну програму младих „Дньовка”.

Здруженє „Пакт Рутенорум” поволує шицких младих хтори жадаю указац свою креативносц же би ше приявели на Пактову имейл адресу pactruthenorum@gmail.com, на Дньовков лєбо Пактов фейсбук бок або членом здруженя ,,Pact Ruthenorum” (Яким Винаї, Андрей Пап и Ясна Медєши).

Окрем того, орґанизаторе поволали шицких хтори маю фотоґрафиї з початних рокох „Дньовки” же би их прешлїдзели на уж спомнуту имейл адресу.

И тогорочна програма за младих будзе отримана у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.