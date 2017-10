Отримани други Фестивал „Русин филм фест”

ШИД – У сали Културно-образовного центру у Шидзе всоботу, 7. октобра, отримани други Медзинародни мултижанрови фестивал руского филму „Русин филм фест“, а тема тогорочного фестивала була „Акция Висла”.

На фестивалє приказани документарни филм „Душа Карпат” („Карпатска душа”), режисера Иґора Сивака, и бавени филм „Операция Висла” сценаристи и режисера Андрия Копчая хтори обрабя тему примушуюцого висельованя Лемкох зоз Лемковщини, подруча у Восточней Польскей 1947. року кед депортовани коло 30 000 особи.

Фестивал урядово отворела Олена Папуґа, народна посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї и членїца Националного совиту Руснацох, а привитни слова спред орґанизатора фестивала, Рускей матки (РМ), виповедла Саня Тиркайло, директорка фестивала и секретарка Реґионалного одбору РМ за Срим, як и Микола Бобинец, член Шветовей ради РРЛ, хтори предводзел делеґацию зоз Мукачова.

Фестивал провадзели и Алексей Морозов, аташе у Одсеку за културу Амбасади Русийскей федерациї у Беоґрадзе, Дюра Папуґа, предсидатель Рускей матки, Миломир Шайтош, заменїк предсидателя РМ и член Националного совиту Руснацох, Мита Аврамов, член Општинскей ради Шид, Мартица Тамаш, директорка НВУ „Руске слово”, Петро Медведь и Боґдан Ґамбаль, новинаре „ЛЕМ.фм” зоз Польскей, госци зоз Републики Горватскей и других городох.

Як сообщела Саня Тиркайло, тема тогорочного фестивала була смутна, бо слово о нємилей подїї хтору ше роками прециховало, а тема трецого фестивала будзе „Подкарпатє вчера и нєшка“.