З цалу фамелию зме добре „дихали”

Пред штерацец пейц роками поноцец Максимилиян Буїла и панїматка Мария до Лондону випровадзели свойого наймладше дзецко – сина Бориса. Паноцец ше добре познал з владиком Кухаром цо бул у Лондону, Борис пошвидко достал роботу, оженєл ше, и о велї роки потим, дочекал пензию у хторей нєшка ужива. Маю два дзивки од хторих старша Мелания нєдавно зоз супругом пришла ту, до Нового Саду, обисц родзину.

Тоти цо були у Лондону гваря же є познати и окремни по своїх квартох, кажди єдинствени, а заш, ма якуш повязуюцу нїтку… И паноцово пецеро дзеци були подобни. Шицки були за дач виучени, всестрани, а у уметносци, окреме музичней, шицки були подковани, тото им було заєднїцке. Кед ше наймладши з нїх, Борис, виберал на далєку драгу, окрем у куфре, мал тото цо було найважнєйше же ше знайдзе гоч дзе – мал знаня. Бул образовани и мудри млади чловек. Швидко достал роботу у Кральовским шпиталю, упознал ше з Арґентинку Марґариту и виховали два дзивчата – Меланию и Наталию.

– Младша шестра и я мали барз красне дзецинство, полне з любову. Каждого року зме приходзели до баби и дїда до Нового Саду, купали ше на Официрцу, оганяли ше по Петроварадинскей твердинї… Оцец и мац нас розмазовали, давали на волю… Мой бачи, архитекта, справел викендицу у Тєсну при Шибенику, и добре паметам як зме ше цала фамелия каждого року сходзели, уживали єдни у других, а на огромним стеблу зме ше подписовали… Було барз крашнє, прави рай док нє пришли 90-ти роки – памета Малания хтора, як и єй найблїзши, нєшка зоз супругом Дьошуом жиє у Лондону.

ЛЄМ З МУЗИКИ ЧЕЖКО ЖИЦ

Музика и спорт були важни и у Буїлових у Лондону, гоч єй нє було нїч надрилєне, та Мелания закончела музичну академию, основала свой бенд „Мелоди”. Вона пише, компонує, шпива, а єй супруг у бенду грає на клавиятурох. Углавним то електонска музика з хтору найчастейше наступаю у Лондону прейґ аґенциї хтора им заказує наступи даскельо раз до мешаца. Були и у Италиї, но Мелания гвари же Лондон, заш лєм, центер кед слово о музики, єй наставаню, знїманю, и припознава же з музики нє мож у Лондону так лєгко жиц. Дьошуови програмерство „у мали пальцу” и з тим ше занїма у озбильней Майкрософтовей компаниї. Пре видео бависка вєдно з Меланию були и у Музею воздухоплївства у Беґрадзе же би вон видзел як там шицко випатра и можебуц достал даяку идею за идуци проєкти.

ЛЮБИ КЕД ШИЦКИ ПОШЕДАЮ ЗА СТОЛ

Дьошуа у Новим Садзе перши раз, перши раз бул на Кирбаю у Коцуре и пачи ше му яки ту людзе, и як жени тримаю до себе и же вшадзи шицко блїзко… Видзи ше му же ту живот опущенши, и пачи ше му же єст тельо младих по варошох, же су образовани. Мелания гвари же нароком пришли обидвойо, бо сцела най и вон видзи одкаль походза єй предки.

– Прето зме були у Коцуре, дзе мой дїдо, паноцец Буїла службовал на парохиї, а дзе ше народзел мой оцец и мойо два тети. Мам потребу о шицким му наприповедац, указац, а кед же сцигнєме и на Официрец, и там го одведзем – гвари Мелания хтора зашла и до своєй родзини, а оцовей власней шестри – Агнети Масларовей. Шедаю за стол одушевени же шицки вєдно буду єсц, бо, гваря, у Лондону то уж вше ридше мож дожиц, так повесц, таке вецей нєт. И нєт такей добрей кафи як ту – гвари госцинска.

БОРИ ШЕ ЗА ЛЄПШИ ШВЕТ

Мелания уж дзешец роки активна у Балканским комитету за мир. Ходзи на конференциї, активни є член Лабуристичней партиї, свидома политичних „борбох” вшадзи на жемовей кулї. Заклада же за мир, за шицки тоти вредносци хтори нє одмогню, лєм поможу чловечеству.

– Ище як дзецко сом мала барз моцну розвиту свидомосц о тим цо у шоре, цо правдиве, а цо нє. Прето сом одлучна бориц ше у тим напряме за лєпши, мирнєйши швет, на першим месце швет без войни и нуклеарного наоружаня… При лабуристох ше закладам за безплатне школство, здравство и процив приватизациї сом… Ище вше мам моци, и упарта сом – гвари Мелания пред хтору єдна така тридньова конференция за хтору ше озбльно рихта.

Штири днї нє досц же би ше подцагло смужку, або на єдно место згарло упечатки о местох, улїцох и дражкох по хторих дакеди крачали Меланийов оцец, дїдо и баба и цали Буїлов род. Мелания гвари же єй тото цо є и хто є барз значи. Прето, гоч ше пред двома роками одала за Дьошуа, потолковала му же єй барз важни єй идентитет и одлучела остац Буїлова. Оцец ше цешел, а Дьошуа пристал.

ЗОЗ ШЕСТРУ ШЕ РОЗУМЯ

З младшу шестру Наталию, єй супругом и троїма дзецми Мелания ше барз склада. Наталия закончела за спортского менаджера, робела у нафтней индустриї, а пре роботу вєдно зоз супругом и дзецми часто меняли дом. Жили у Данскей у Копенхаґену, а вец и у Синґапуру, нєшка су ознова у Лондону. Наталия тераз дома и стара ше о троїх дзецох: Еуґену, Бетини и наймладшим Касперу, хторого дїдо Борис уж упутює до швета музики гоч му лєм два роки. Обидва шестри залюбени до спорту, активни су у плїваню, та им нє чежко запутиц ше аж и на Фински острова пре тоту спортску активносц. Ґимнастику и дзвиганє кульох тиж нє задзбали.