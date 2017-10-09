Людзе, роки, животРуске слово

З цалу фамелию зме добре „дихали”

автор фес 9. октобер 2017
BUILA (3)

Пред штерацец пейц роками поноцец Максимилиян Буїла и панїматка Мария до Лондону випровадзели свойого наймладше дзецко – сина Бориса. Паноцец ше добре познал з владиком Кухаром цо бул у Лондону, Борис пошвидко достал роботу, оженєл ше, и о велї роки потим, дочекал пензию у  хторей нєшка ужива. Маю два дзивки од хторих старша Мелания нєдавно зоз супругом пришла ту, до Нового Саду, обисц родзину.

Тоти цо були у Лондону гваря же є познати и окремни по своїх квартох, кажди єдинствени, а заш, ма якуш повязуюцу нїтку…  И паноцово пецеро дзеци були подобни. Шицки були за дач виучени, всестрани, а  у  уметносци, окреме музичней, шицки були подковани, тото им було заєднїцке. Кед ше наймладши з нїх, Борис, виберал на далєку драгу, окрем у куфре, мал тото цо було найважнєйше же ше знайдзе гоч дзе –  мал знаня. Бул образовани и мудри млади чловек. Швидко достал роботу у Кральовским шпиталю, упознал ше  з Арґентинку Марґариту и виховали два дзивчата – Меланию и Наталию.

Паноцец Буила и панїматка под старосц часто були на викендици, и нїґда нє сами

Паноцец Буила и панїматка под старосц часто були на викендици, и нїґда нє сами

– Младша шестра и я мали барз красне дзецинство, полне з любову. Каждого року зме приходзели до баби и дїда до Нового Саду, купали ше на Официрцу, оганяли ше по Петроварадинскей твердинї… Оцец и мац нас розмазовали, давали на волю…  Мой бачи, архитекта, справел викендицу у Тєсну при Шибенику, и добре паметам як зме ше цала фамелия каждого року сходзели, уживали єдни у других, а на огромним стеблу зме ше подписовали… Було барз крашнє, прави рай док нє пришли 90-ти роки – памета Малания хтора, як и єй найблїзши, нєшка зоз супругом Дьошуом жиє у Лондону.

ЛЄМ З МУЗИКИ ЧЕЖКО ЖИЦ

Музика и спорт були важни и у Буїлових у Лондону, гоч єй нє було нїч надрилєне, та Мелания закончела музичну академию, основала  свой бенд „Мелоди”. Вона пише, компонує, шпива,  а єй супруг у бенду грає на клавиятурох. Углавним то електонска музика з хтору найчастейше наступаю у Лондону прейґ аґенциї хтора им заказує наступи даскельо раз до мешаца. Були и у Италиї, но Мелания гвари же Лондон, заш лєм, центер кед слово о музики, єй наставаню, знїманю, и припознава же з музики нє мож у Лондону так лєгко жиц.  Дьошуови програмерство „у мали пальцу” и з тим ше занїма у озбильней Майкрософтовей компаниї. Пре видео бависка вєдно з Меланию були и у Музею воздухоплївства у Беґрадзе же би вон видзел як там шицко випатра и можебуц достал даяку идею за идуци проєкти.

ЛЮБИ КЕД ШИЦКИ ПОШЕДАЮ ЗА СТОЛ

Дьошуа у Новим Садзе перши раз, перши раз бул на Кирбаю у Коцуре и пачи ше му яки ту людзе, и як жени тримаю до себе и же вшадзи шицко блїзко… Видзи ше му же ту живот опущенши, и пачи ше му же єст тельо младих  по варошох, же су образовани. Мелания гвари же нароком пришли обидвойо, бо сцела най и вон видзи одкаль походза єй предки.

– Прето зме були у Коцуре, дзе мой дїдо, паноцец Буїла службовал на парохиї, а дзе ше народзел мой оцец и мойо два тети. Мам потребу о шицким му наприповедац, указац, а кед же сцигнєме и на Официрец, и там го одведзем – гвари Мелания хтора зашла и до своєй родзини, а оцовей власней шестри – Агнети Масларовей. Шедаю за стол одушевени же шицки вєдно буду єсц, бо, гваря, у Лондону то уж вше ридше мож дожиц, так повесц, таке вецей нєт. И нєт такей добрей кафи як ту – гвари госцинска.

Тета Агнета люби кед дахто придзе зоз Лондону, лєм кус на длужей

Тета Агнета люби кед дахто придзе зоз Лондону, лєм кус на длужей

БОРИ ШЕ ЗА ЛЄПШИ ШВЕТ

Мелания уж дзешец роки активна у Балканским комитету за мир. Ходзи на конференциї,  активни є член  Лабуристичней партиї, свидома политичних „борбох” вшадзи на жемовей кулї. Заклада же за мир, за шицки тоти вредносци хтори нє одмогню, лєм поможу чловечеству.

 – Ище як дзецко  сом мала барз моцну розвиту свидомосц о тим цо у шоре, цо правдиве, а цо нє. Прето сом одлучна бориц ше у тим напряме за лєпши, мирнєйши швет,  на першим месце швет без войни и нуклеарного наоружаня… При лабуристох ше закладам за безплатне школство, здравство и процив приватизациї сом… Ище вше мам моци, и упарта сом – гвари Мелания пред хтору єдна така тридньова конференция за хтору ше озбльно рихта.

Штири днї нє досц же би ше подцагло смужку, або  на єдно место згарло упечатки о местох, улїцох и дражкох по хторих дакеди крачали Меланийов оцец, дїдо и баба и цали Буїлов род. Мелания гвари же єй тото цо є и хто є барз значи. Прето, гоч ше пред двома роками одала за Дьошуа, потолковала му же єй барз важни єй идентитет и одлучела остац Буїлова. Оцец ше цешел, а Дьошуа пристал.

ЗОЗ ШЕСТРУ ШЕ РОЗУМЯ

З младшу шестру Наталию, єй супругом и троїма дзецми Мелания ше барз склада. Наталия закончела за спортского менаджера, робела у нафтней индустриї, а пре роботу вєдно зоз супругом и дзецми часто меняли дом. Жили у  Данскей у Копенхаґену, а вец и у Синґапуру, нєшка су ознова у Лондону. Наталия тераз дома и стара ше о троїх дзецох: Еуґену, Бетини и  наймладшим Касперу, хторого дїдо Борис уж упутює до швета музики гоч му лєм два роки. Обидва шестри залюбени до спорту,  активни су у плїваню, та им нє чежко запутиц ше аж и на Фински острова пре тоту спортску активносц. Ґимнастику и дзвиганє кульох тиж нє задзбали.

Наталия и Мелания з оцом Борисом и мацеру Марґариту

Наталия и Мелания з оцом Борисом и мацеру Марґариту

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