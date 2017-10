Новинаре „ЛЕМ.фм” нащивели „Руске слово”

НОВИ САД – Представителє лемковского радия „ЛЕМ.фм” зоз Польскей, хтори у нащиви Руснацом у Войводини и Сербиї, вчера обишли руски медиї у Новим Садзе – НВУ „Руске слово”, як и Руску редакцию Радия РТВ.

Шеф „ЛЕМ.фм”-у Боґдан Ґамбаль и редактор того радия Петро Медвидь зоз Прешова, у „Руским слове” бешедовали з редакторами виданьох нашей медийней хижи и директорку Установи Мартицу Тамаш, дзе єдни другим подаровали свойо виданя – новини, часописи, кнїжки и други публикациї. Єдни других поинформовали о историяту и роботи своїх медийох, а окреме хасновите було упоредзиц жридла, способи и механїзми финансованя меншинских медийох у Сербиї и Польскей хтора членїца Европскей униї.

Начално розпатрани и можлївосци за сотруднїцтво наших медийох з колеґами на Горнїци, насампредз кед слово о реґионалних и медзинародних европских проєктох.

У стретнуцу участвовала и народна посланїца Олена Папуґа, хтора домашня госцом зоз „ЛЕМ.фм” под час їх наживи нашим крайом.