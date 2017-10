Вишло нове число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нове, дзевяте число Християнского часопису „Дзвони”, вишло прешлей нєдзелї у рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, и приноши преглїбенє актуалних духовних и церковних темох и подїйох.

У рубрики „Духовне заренко” розпатрена молитва Богородице Дїво, понеже октобер мешац пошвецени молитви Ружанца. У „Стереотипох” тема Дзень Господнї, у „Слово живота” потолковане як жиц за других, а у „Преглїбйованьох” о Краси Исуса Розпятого.

У нових Дзвонох и други статї и шведоченя за преглїбенє духовного живота, а од подїйох визначуєме звит о пошвецаню нового священїка у Дюрдьове, о. Данила Задрепка, здогадованє на нєдавно упокоєного о. Данила Новака з Австралиї, велького донатора „Дзвонох”. У слики и словох призначени и велї подїї у наших парохийох, з роботи Каритасу, як и Актуалносци зоз Вселенскей церкви.

У додатку „Богословска думка”, пияте предлуженє папового писма „Нїжносц любови” за фамелиї и осме предлуженє о Водици у хторим обробене Вельке доприношенє монахох Василиянох.