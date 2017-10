Хор Дому култури одходзи на Фестивал до Снїни

СНЇНА – Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св. оца Миколая з Руского Керестура будзе участвовац на традицийним XXVII Фестивалу духовней писнї у Снїни у Словацкей, хтори будзе отримани 15. октобра.

Як за Рутенпрес виявела дириґентка Хору Лидия Пашо, то уж треци раз же буду учашнїки того Фестивалу, дзе наступя зоз своїм духовним репертоаром. На сам дзень Фестивалу керестурски Хор будзе шпивац и на Служби Божей даґдзе у околїску – по виборе домашнїх, а дзень пред тим, 14. октобра отрима и цаловечарши концерт у месце Убля.

Свойо госцованє у Снїни, керестурски Хор витвори дзекуюци поштреднїцтву Союзу Руснацох Українцох Сербиї.