Акция добродзечного даваня креви у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, дванацецеро матуранти участвовали у акциї добродзечного даваня креви, хтора отримана вчера, а у рамикох Дзецинского тижня.

За давательох ше приявели аж 19 матуранти, алє нє шицки сполнєли условия. Крев дала и педаґоґиня у Школи Любица Няради хтора тоту акцию орґанизує два раз до рока од 2003. року, а на инициятиву Школярского парламенту.

Акцию и на тот завод витворела медицинска екипа Служби за трансфузию креви Общого шпиталю Вербас хторей на чолє з др спец. трансфузиолоґ Миряна Ґутеша.