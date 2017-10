„Сримец” победзел на госцованю у Ямени

ШИД – У осмим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере „Сримцу” з Беркасова на госцованю у Ямени победзели „Гранїчар” зоз 4: 1.

ОФК „Бачинци” тиж призначели побиду на домашнїм теренє, а победзели „Обилич 1993” зоз 3:2, а „Єднота” зоз Шиду страцела на госцованю у Ердевику од фодбалерох „Ердевик 2017” зоз 3 :0.

На таблїчки ОФК „Бачинци” зоз 13 бодами пияти, „Сримец” шести ма 11 боди, а „Єднота” дзевята зоз осем боди.

У дзевятим колє на нєдзелю „Сримец” дочекує „Синдєлич”, ОФК „Бачинци” одходза на госцованє до Люби процив „Єдинства”, а „Єднота” дочекує водзаци „Напредак”.

У осмим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикичу” дома победзели „Гайдук” зоз 2:0 и на таблїчки ше находза на 12 месце зоз дзевец бодами.