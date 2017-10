Брнабич: Оверйованє здравствених кнїжочкох без одходу на шалтер

БЕОҐРАД – Предсидателька Влади Сербиї Ана Брнабич вчера, 9. октобра, представела нову диґиталну систему за автоматске оверйованє карточкох здравственого осиґураня, цо роботодавательом у Сербиї зашпорує коло 500 тисячи годзини рочнє або коло милион и пол евра.

Брнабич после демонстрациї поступка визначела же система оперативна од 1. октобра и же убудуце держава автоматски будзе предлужовац здравствене осиґуранє, без одходзеня роботодавательох на шалтер Републичного фонду за здравствене осиґуранє.

Нова информацийна система РФЗО превежнє податки Порцийней управи о уплацених доприносох и на їх основи автоматски будзе оверйовац здравствени кнїжочки.

Премиєрка Брнабич додала же тото ище нє важи за паушалцох и польопривреднїкох котри здравствени кнїжочки оверюю по старей процедури, алє ше наздава же и вони до половки идуцого року годни тото окончиц без одходу на шалтер.