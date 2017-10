Фестивал менталного здравя на СПЕНС-у

НОВИ САД – И у Новим Садзе ше нєшка означує Шветови дзень менталного здравя, 10 октобер.

З тей нагоди Фестивал менталного здравя будзе отримани на Спенсу, нєшка и ютре, од 17 по 20 годзин. Фестивал орґанизує Институт за явне здравє Войводини, а наменєни є шицким ґенерацийом.

Кампаня ше того року занїма зоз социялнима аспектами менталного здравя, розвиваньом довирия, емпатиї, солидарних и гуманих одношеньох медзи людзми.

Основне порученє кампанї тото же ше менталне здравє нє одноши лєм на поєдинца, алє и же кельо будземе добре функционовац завиши и од того яка нам богата социялна мрежа и кельо ше як дружтво стараме о людзох котри дожили нєщесце.