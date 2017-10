КОЦУР – Вчера, 9. октобра, у улїци Маршала Тита у Коцуре, поставени троязични табли котри указую же до котрих ше улїцох скруцує зоз Главней улїци.

Табли направело и положело подприємство „Сиґнал ДОО“ зоз Зомбора. Средства за виробок троязичних таблох достати прейґ конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини, а поставянє финансовала Општина Вербас.