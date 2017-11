Осемнац роки вежбаю як зложна фамелия

Спорт и рекреация у нєшкайшим, швидким способе живота барз значна же би ше людзе ошлєбодзели од стресу и на тот способ злєпшали свойо здравє. У городзе лєгко мож вибрац способ рекреациї и одлучиц ше за спорт котри особи найвецей одвитує, а на валає єст менєй вибору, алє мож найсц одвитуюцу рекреацию.

Жени у Коцуре уж полни 18 роки, точнєйше од 1999. року маю нагоду ходзиц на найпопуларнєйшу файту женскей рекреациї, а то аеробик. Тот континуитет од скоро 20 роки отримани дзекуюци женом котри маю вельку дзеку за вежбаньом и гоч од початку сами себе финансую, вони нє одуставаю. Окрем пре жени котри вежбаю, аеробик у Коцуре ше отримал и пре фитнес тренера Даницу Дану Влахович котра шицки тоти роки водзи квалитетни тренинґи зоз котрима коцурски жени презадовольни. Даница, иншак, медицински роботнїк и давно постала свидома же рекреация важна, нє лєм пре физични випатрунок, алє насампредз пре здравє цалого цела.

НА СЕДМЕДЗЕШАТ РОКИ ВОДЗИ ТРЕНИНҐИ

Прешлого тижня у фискултурней сали ОШ „Братство єдинство” жени рекреативки своєй тренерки пририхтали єдно красне нєсподзиванє. Понеже Даница – Дана, як ю шицки волаю, прешлого тижня наполнєла 70 роки живота и вошла до осмей децениї, накадзи пришла на тренинґ у физкултурней сали на струнячи дочекал ю вельки букет квеца зоз винчованку, у котрей єй дзивки пожадали же би ище вельо роки вежбала и зоз тим ентузиязмом тримала трениниґи.

– Вежбам уж полни 46 роки, а рекреацию водзим по два раз тижньово у Коцуре и у Вербаше. Здогадуєм ше же зме перши тренинґи у Коцуре отримовали у Каритасу и теди на першим тренинґу було 37 дзивки, а вец у єдней хвильки, ту у Коцуре у тей фискултурней сали було аж 137 дзивки, жени котри зо мну вежбали. Ми у Коцуре єдна велька и зложна фамелия и шицки дзечнє приходза вежбац, а кед даєдна дзивка нє може присц на тренинґ обовязно ми пошлє порученє же прецо нє придзе. Дзвки котри руша на аеробик же би були красни и зґодни правя гришку, понеже я тримам же кажда дзивка кед є здрава, вец є и красна, а од шицкого того, аж и самого зацагованя цела вельо значнєйше же ше прейґ вежбаня вируцує стрес, неґативну енерґию и шицки бриґи поставаю менши – гвари Дана Влахович.

ДАНА „ЗАВИСНА” ОД ВЕЖБАНЯ

Окрем же трима рекреацию и вежба зоз женами штири раз до тижня, Дана ше намага же би и шлєбодни час преповадзовала активно, та ю часто мож видзц и на вербаским базену як нєвистато плїва.

– Можем за себе повесц же сом зависна од вежбаня, бо и кед сом хора мушим присц на тренинґ. Пред двома роками сом зламала руку, та сом аж и теди поряднє приходзела и вежбала зоз руку у ґипсу. По моїм думаню, фитнес найкомплетнєйши способ вежбаня, понеже ту робя шицки мускули. Мой тренинґ тирва годзину и пол и нїґда ше нє случує же ше допито чека же би прешл тота годзина и пол, алє ми вше и хиби часу же бим одро бела шицко цо сом заплановала – гвари Дана Влахович.

Жени и дзивки у Коцуре на аеробик приходзели и кед мали почежкосци зоз локацию, та єден час вежбали у Пелетовей сали, у Каритасу, та у Доме култури, углавном циль бул же би нє препущовали тренинґи, а наисце було чежко дакеди и Дани присц до Коцура. Понеже Дана нє гонї авто и на тренинґ приходзи на автобусу або таксию, случовало ше же нє мала превоз, алє заш лєм ше нашол дахто зоз ґрупи хто би пошол по ню и врацел ю до Вербасу после тренинґу.

ВЕЖБИ ЗА ДЗИВКИ И ПЕНЗИОНЕРКИ

На тренинґ ходза млади дзивки и жени у пензиї, за шицких єст места и тото цо найважнєйше, шицки вежбаю кельо можу и як можу, а Дана ту же би водзела рахунку же би вежби робели правилно и же би пре дацо, цо нє можу поробиц у тей хвильки, нє одустали од вежбаня.

Даница зоз свою енерґию, ентузиязмом и сцелосцу дава огромну мотивацию шицким котри ходза вежбац же би ше нє дали и же би звладали и вежби котри дакус чежши, понеже кед то може жена котра ма 70 роки, чом би нє могла и дзивка од 20, або жена котра ма 50 роки. После тренинґу, шицки одходза нашмеяни дому и о даскельо днї знова ше врацаю по свою дозу адреналину и позитивней енерґиї на тренинґи котри водзи Дана.

ВЕЖБАНЄ У РИТМЕ МУЗИКИ

Аеробик файта тренинґу хтори комбинує аеробни вежби зоз вежбами нацагованя и моци. Циль аеробику же би ше звекшало моц мускулох, еластичносц цела и злєпшало кардиоваскуларни капацитет орґанизма. Вежба ше у ґрупи, зоз музику и у присустве инструктора.

Як файта отримованя добрей кондициї цела перше го тренирали вояци виздухоплївства Зєдинєних Америцких Державох, од 1980. року популаризовала го позната ґлумица Джейн Фонда. Нєшка постої и змагательни аеробик, а змаганя ше отримує по цалим швеце.

ШКОЛСКА САЛА ЄДИНЕ МЕСТО ЗА КОЦУРСКИХ СПОРТИСТОХ

Фискултурна сала ОШ „Братство єдинство” ма пополнєти термини зоз спортскима активносцами та, окрем аеробику, у сали ше отримує и тренинґи фодбалерох. Тиж так, школяре у рамикох своїх спортских секцийох отримую свойо тренинґи.