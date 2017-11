Блїщаци и безкомпромисни уплїв

Три роки по шмерци Йована Чирилова (попри Мири Траилович) идейного снователя и директора фестивала/театра БИТЕФ, манифестация прицагла увагу явносци як у найлєпших рокох свойого отримованя. Вшелїяк же за тото найвецей заслуги припада госцуюцей белґийскей представи „Олимп” у режиї Яна Фабра котра наишла на нєподзелєну потримовку фаховей явносци и публики, о чим шведочи и главна награда – ґран при фестивала „Мира Траилович”, награда публики, як и награда „Политики” за найлєпшу режию.

Представа „Олимп: на славу култа траґедиї – представа од 24-ох годзинох”, за котру дзепоєдни шветово критичаре ещи од скорей виявели же є превратнїцки камень-медяш у историї сучасного театра, мали нагоду патриц коло два тисячи нащивительох у Сава центру (гоч сала предвидзена за 1 300 патрачох), медзи котрима сом особнє бул. Попри тим, директне преношенє Трецей програми Радио телевизиї Сербиї одпровадзело коло 220 тисячи патрачох, зоз чим РТС поваляла шицки свойо потерашнї рекорди и вецейнїсто звекшала свою патреносц.

Представа виволала полемики у културней и ширшей явносци, алє и у иножемстве. Пуританска и малогражданска реакция, пре порозгольовани часци у представи, насампредз на дружтвених мрежох, мож повесц же була обчекована. Особнє сом Фабра замерковал прейґ Хронїкох БИТЕФ-у ище пред трома децениями, кед госцовал у Беоґрадзе зоз своїм фалатом „Моц театралних шалєнствох”, дзе и теди у своєй вецейгодзиновей представи скандализовал явносц зоз приказаниями голих целох. Познєйше провадзаци його дїялносц, дошведочел сом ше же слово о уметнїкови ранґа яки ма(л) напр. Енди Воргол, котрому держава дала, попри репрезентованя на найпрестижнєйших шветових уметнїцких смотрох (Белґийски павильон на венециянским биєналу) интервенцию у рестаурациї кральовскей палати у Бриселу, и чийому дїлу ходза на паломнїцтво таки леґенди сучасней уметносци як напр. Марина Абрамович. Прето сом го и спомнул раз у статї за „Литературне слово” кед ше полемизовало коло оправданосци лацох и обсценей лексики у литератури, конкретно було слово о видаваню дїла Ивана Медєшия Шукса.

З нагоди подїї о хторей слово, беоґрадски тижньовньик „Време” писал: „…по шицким судзаци, випатра же ше у Беоґрадзе трафя блїщаци и безкомпромисни уплїв култури котра меня каждодньове жице”, а похвални коментари ше дало пречитац и у британских таблоидох „Ґардиян”, „Дейли мейл” и индзей. Сам Фабр вецей раз дзековал РТС-у и орґанизатором вообще, наглашуюци професийносц нашого явного сервису.

И у локалних рамикох и ширше, тогорочни БИТЕФ – епске путованє (урядова назва) прицаг надосц уваги и маповал як себе, так и Беоґрад на високи позициї по питаню общих стандардох у швеце театралних збуваньох, обща констатция векшини фахових реакцийох, котри ше дало чуц по законченю манифестациї.