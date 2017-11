НОВИ САД – Нєшка вечар у новосадским Руским културним центру (РКЦ) будзе орґанизовани маскенбал.

Присутних будзе забавяц „Тамарис бенд”, а уход на маскенбал шлєбодни, а орґанизатор надпомина же маска обовязна.

Програма почина на 20 годзин, у РКЦ, у улїци Йована Суботича 8, у Новим Садзе.