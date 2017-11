Ютре после ТВ Маґазина будзе „Широки план”

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину, на 20 годзин, у часци пошвеценей польопривреди, будзе слова о задруґарстве у Коцуре и продукциї капусти. Потим шлїдзи репортажа о гуманитарней манифестациї „Най торта”, хтору орґанизовало Здруженє женох „Извор” зоз Беркасова, як и прилог о комуналних роботох у Руским Керестуре.

Такой по законченю ТВ Маґазина, на 21 годзин,у почнє нови фамелийни маґазин „Широки план” у котрим госцински буду Светлана Стойков з Беоґраду, Мая Орихан зоз Коцура и Ана Римар з Петроварадину.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).