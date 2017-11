КОЦУР – Акция удомйованя псох „Удом нє купуй“, хтора требала буц отримана вчера на коцурским пияцу, одложена пре подлу хвилю.

Акция требала буц отримана у рамикох младежского проєкту Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, у реализациї Здруженя за защиту животиньох и животного штредку „Шмеле шерцо“ зоз Вербасу. Понеже за отримованє такей файти акциї потребни одвитуюци технїчни пририхтованя и добра хвиля, орґанизаторе ю одлучели преложиц за даєдну другу нагоду.