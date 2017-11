О. Задрепко подзелї неоєрейски благослов у новосадскей парохиї

НОВИ САД – На ютре, 5. новембра, новопошвецени о. Данил Задрепко подзелї свой благослов вирнїком у парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Паноцец Задрепко благослови парохиянох и подзелї памятни обращики у Служби Божей на 10 годзин.