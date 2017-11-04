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О. Задрепко подзелї неоєрейски благослов у новосадскей парохиї

автор ядю 4. новембер 2017
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НОВИ САД – На ютре, 5. новембра, новопошвецени о. Данил Задрепко подзелї свой благослов вирнїком у парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Паноцец Задрепко благослови парохиянох и подзелї памятни обращики у Служби Божей на 10 годзин.

 

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