Вирски животРутенпрес О. Задрепко подзелї неоєрейски благослов у новосадскей парохиї автор ядю 4. новембер 2017 НОВИ САД – На ютре, 5. новембра, новопошвецени о. Данил Задрепко подзелї свой благослов вирнїком у парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе. Паноцец Задрепко благослови парохиянох и подзелї памятни обращики у Служби Божей на 10 годзин. О. Задрепко подзелї неоєрейски благослов у новосадскей парохиї was last modified: новембер 3rd, 2017 by ядю Нови Сад - Вирски живот 0 Facebook Twitter Google + Pinterest