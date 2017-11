КОЦУР – Млади зоз коцурского и керестурского Каритасу нєшка, у каритасових просторийох у Коцуре, орґанизую друженє.

Госц на стретнуцу хторе почнє на 19 годзин „Найвекши медзи вами най вам будзе слуга” будзе Михаль Миши Орос.