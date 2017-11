Догварене о вецей активносцох у наступним периодзе

ВЕРБАС – Вчера, у просторийох Културно просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше, отримана схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Рускей матки „Руснак”.

На Дньовим шоре була догварка о пририхтованю и реализациї планованих активносцох у месних/городским/реґионалним одборе Рускей матки у новембру и децембру, а вязаних за манифестацию „Костелньикова єшень”, означованє 10-рочнїци Етно клуба „Одняте од забуца” и 15. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

Члени Матки ше догваряли и о пририхтованю штвартого тогорочного числа глашнїка Рускей матки „Руснак”, як и о розподзельованю тиражу того глашнїку.