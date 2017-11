У Водици нєшка остатня соботова Служба

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу у Водици, нєшка остатнїраз будзе соботова Служба Божа, на 17 годзин. Пред тим, од 16 годзин, там будзе священїк на розполаганю за духовну розгварку лєбо св. Споведз.

Соботово Служби Божо и присуство священїка пре спомнути можлївосци у Водици запровадзенаи першираз тей яри, починаюци од швета Дзуря у априлу, а на инициятиву нашого владики Георгия з нагоди Водицового ювилею – 200-рочнїци од перших указаньох.

Як Рутенпрес дознава од керестурского пароха о. Михайла Малацка, годно будз же ше з таку праксу предлужи и нарок. Служби Божо у Водици ше попри тим, служа и на кажде заповедане швето по Григориянским календаре, у периодзе од яри по позну єшень, т. є. од Дзуря по Михала. Остатня Служба у тим року так будзе на швето Михала 8. новембра.