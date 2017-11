Умар Михайло Зазуляк

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вноци, з пиятка на соботу, после чежкей хороти, у шпиталю у Вербаше, у своїм у 57. року живота. упокоєл ше Михайло Зазуляк.

Михайло Зазуляк народзени у Руским Керестуре (12. априла 1961. року), дзе жил и робел як новинар у НВУ „Руске слово” Нови Сад (од 1984. року) и як шеф керестурского Дописовательства тей нашей Установи, а од априла 2010. року и як редактор Новинскей аґенциї на руским язику „Рутенпрес”, а бул єй стаємни сотруднїк од снованя 2006. року.

Бул длугорочни и порядни дописователь Радио и Телевизиї Нови Сад, насампредз програмох на руским язику, алє и по сербски, бул так повесц, стаємни дописователь РНС зоз Руского Керестура и кулскей општини од 1986. року, кеди ше почало емитовац соботово емисиї “Сервис 97”.

З роботу у радию почал ище як омладинєц, дзе концом 70. и початком 80. рокох у тедишнєй Радио Кули, раз до тижня (каждей соботи), ушорйовал и водзел радио-емисию по руски „Здраво, здраво млади”, дзе заменєл дотедишнього редактора и водителя Дюру Папуґу. Закончел Педаґоґийну академию у Зомборе, у першей ґенерациї єй Оддзелєнє по руски у Руским Керестуре, за будуцих учительох. Єден рок, 1982-83. робел професийно як предсидатель тедишнєй Општинскей конференциї ССМВ (предсидателя младежи Општини Кула), а од 1984. року роби як професийни новинар.

Попри новинарскей роботи, Михайло Зазуляк и длугорочни активиста у рускей култури – стаємни член дакедишнього АРТ-РНТ „Дядя” и терашнього професийного РНТ „Петро Ризнич Дядя” – як ґлумец, член орґанох управи (бул и перши предсидатель Управного одбору новоформованого РНТ), режисер и прекладатель драмских текстох. Як ґлумец у АРТ-РНТ (од 1976/77. р.), витворел прейґ 30 улоги (векшином ношаци), так же є (до тераз) ґлумец з найвецей витворенима улогами по руски у нашей заєднїци. Тиж так, бул стаємни ґлумец у радио-драмох у дакедишнєй Драмскей програми РНС (по руски), дзе тиж зазначел барз вельке число улогох, а єден час бул ґлумец у емисиї РНС „На габох музики и гумору”, ма вецей улоги зняти и за ТВ по руски.

У АРТ-РНТ режирал 4 представи за дзеци (освойовали найвисши награди на покраїнских и републичних змаганьох), 5 представи за старших у АРТ-РНТ и у нашим терашнїм Театру, а режисер є и штирох монодрамох по наших местох (у Суботици, у Кули два и у Новим Орахове). И сам як дакедишнї рецитатор (з освоєним трецим местом на Републичней смотри рецитаторох у старшим возросту, як перши рецитатор по руски котри на тим змаганю освоєл награду), од 1982. року порядно робел з рецитаторами по руски у Доме култури Руски Керестур, алє и у других наших местох, рихтал и рецитаторох по сербски и українски у Кули. Остатнїх рокох бул селектор и фахови консултант селектором за руски и українски язик. За роботу на полю театра и рецитованя, достал и награди покраїнского и републичного уровню.

Зазуляк од 80-тих рокох активни у орґанизациї и активносцох на твореню програмох наших найвекших фестивалох – „Червеней ружи”, Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї, од снованя и „Костельниковей єшенї” и других манифестацийох и програмох, член управних одборох наших институцийох, автор є велїх конферансох за нашо програми. Тиж так, автор є и коло 50 текстох за дзецински нови композициї, за композициї у народним и забавним духу, котри (од початку 80-тих рокох по нєшка) виведзени на „Червених пупчох”, „Червених ружох” и на „Ружовей заградки”, дзепоєдни з нїх и наградзовани, а емитує ше их прейґ радио-габох радиох котри маю програми и по руски.

У зволаню Националного совиту Руснацох (по юний 2010. р.) бул секретар Одбору за културу НС, а бул член Националного совиту Руснацох и його Одбору за културу.

Комеморативна схадзка будзе отримана на ютре 5. новембра, у Доме култури на 12, а хованє на 14 годзин на керестурским теметове.

Най му будзе вична слава и памят!