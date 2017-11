КОЦУР – Коцурска „Искра”, у рамикох 12. кола Подручней лиґи Суботица, вчера на домашнїм терену дочекала „Раднички“ зоз Баймоку и победзела зоз 7:0.

Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Дамян Ґубаш 2, Зоран Сердар 2, Срдян Юшкович, Предраґ Перович и Тони Иван.

После 12 одбавених колох „Искра“ на першим месце на таблїчки зоз 33-ома освоєнима бодами. У шлїдуюцим колу „Искра“ у Бачким Добрим Полю будзе бавиц општинске дерби змаганє процив домашнєй „Сутєски“.