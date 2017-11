Чолнїки столнотенисерских союзох Сербиї и Войводини нащивели СТК „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Чолнїки столнотенисерских союзох (СТ) – о. д. предсидателя СТ союзу Сербиї Александар Каракашевич и предсидатель СТ аоюзу Войводини Милан Станич всоботу, 4. новембра, нащивели Столнотенисерски клуб (СТК) „Русин” у Руским Керестуре.

Госцох у своїх просторийох у Спортскей гали привитали предсидатель Спортского дружтва „Русин” и предсидатель його столнотениского клубу Драґан Ковачевич и предсидатель Совиту керестурскей Месней заєднїци Владимир Олеяр, як и керестурски и столнотенисере з Апатину.

Каракашевич, дакедишнї репрезентативец и олимпиєц, виведол початне бице на змаганю у Войводянскей лиґи медзи „Русином” и екипу „Апатину”, а домашньому клубу односно тренерови Ковачевичови подаровал свой дрес.

Як за Рутенпрес виявели Каракашевич и Станич, керестурских столнотенисерох нащивели у рамикох обиходзеня клубох же би видзели у яких условийох робя, и же би плановали активносци як унапредзиц столни тенис хтори, по їх словох, у орґанизацийним и системским смислу, у катастрофалней ситуациї, скоро пред самим гашеньом.

По словох домашнїх, предняки столнотенисерох пришли обисц и нашу галу и видзиц условия яки Керестур понука спортистом, та єст озбильни вигляди же би ше ту нарок у авґусту отримали пририхтованя кадетскей и юниорскей репрезентациї Сербиї за европске першенство.

Як за Рутенпрес виявели Олеяр и Ковачевич, то би було барз вельке и за Керестур и його промоцию у швеце спорту, бо би могло прицагнуц и других спортистох.