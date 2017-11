КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици всоботу 4. новембра, першираз отримана Служба Божа за стари и хори особи.

Святу Службу Божу служели коцурски парох о. Владисав Рац и о. Яков Кулич, а по законченю Служби паноцец помировал шицких вирнїкох котри на тот завод пришли до церкви.