Сениор карточки и у Новим Садзе и других городох

БЕОҐРАД – Министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Зоран Дьордєвич гварел же обчекує же сениор карточки, з котрима пензионере можу витвориц числени попусти, после Беоґраду буду преширени и на Нови Сад, Ниш и други городи у Сербиї.

Постої вельке интересованє пензионерох за доставанє сениор карточкох, гварел Дьордєвич, додаваюци же ше з дня на дзень звекшує число компанийох котри ше жадаю уключиц до тей акциї.

Потераз ше за доставанє карточки приявели 25 тисячи пензионере. Министер потвердзел и же на подзелок пензионере достаню єднократну помоц у суми 5 тисячи динари

На початку идуцого року пензиї буду звекшани за 5 одсто, а у 2018. року буду ище роснуц, наявел Дьордєвич.