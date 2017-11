Означена 26-рочнїца ґранатованя Шиду

ШИД – Вчера означена 26-рочнїца як 5. новембра 1991. року горватски паравоєни моци ґранатовали Шид, кед у будинку тедишнього Польопривредно-индустрийного комбинату (ПИК) на роботним месце погинули або покалїчени вецей особи.

З нагоди здогадованя на тоту подїю, квеце на спомин-плочу на будинку ПИК-у покладли делеґациї Општини Шид на чолє зоз Митом Аврамовим, членом Општинскей ради, СУБНОР, Здруженя борцох войни 90-тих рокох, як и члени фамелиї погинутих роботнїкох ПИК-у Дьордя Манойловича, Слободана Михалєвича и Мирослава Шерфеза.

На тот нємили дзень здогаднул Небойша Суботич, а здогадованє збогацене и зоз поезию, кед свойо стихи гуторели Дюрица Еделински и Видак Петрович.