КОЦУР – У коцурским оддзелєню Ґеронтолоґийного центру Вербас пияток, 3. новембра, поставена процивогньова централа и аларми за доявйованє огня.

Реализацию того проєкту обезпечел и финансовал Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц.

Зоз нову процивогньову защиту ше унапредзує безпечносц терашнїх и будуцих хасновательох Дому за старих у Коцуре, а на тот способ установа сполнєла ище єдно условиє за доставанє нєобходних лиценцох за дальшу роботу.