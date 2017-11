Отримана схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Пияток, 3. новембра, у Вербаше отримана пията схадзка Скупштини општини, на хторей одборнїки прилапели ребаланс буджету за 2017. рок.

Окрем того, прилапена и одлука о приношеню Статуту општини Вербас, звит о окончованю буджету на дзень 30. септембер 2017. року, одлуку о праву першенства закупу польопривредней жеми у державней власносци.

Прилапени и ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня статуту ЯКП „Стандард” и Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду, як и предкладаня Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.