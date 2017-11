Вчера поховани Михайло Зазуляк

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рускокерестурским теметове вчера, 5. новембра, на його остатню драгу, випровадзени наш вчас упокоєни колеґа Михайло Зазуляк.

Випровадзанє Михайла Зазуляка (1961–2017) почало з комеморативну схадзку на 12 годзин у Велькей сали Дому култури, хтору отворел и на даванє почесци з минуту цихосци упокоєному поволал предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац. Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св о. Миколая, под руководительством Лидиї Пашовей, одшпивал „Оче наш”, а з пригоднима словами, у мено НВУ „Руске слово” одпитала ше директорка установи Мартица Тамаш, як и Славко Орос, спред РНТ Петро Ризнич Дядя.

Од Михайла Зазуляка, котри як новинар, ґлумец, режисер, рецитатор и активиста у културним живоце Руснацох охабел глїбоки шлїди у своєй роботи, попри його найблїзшей и ширшей фамелиї, одпитали ше його колеґове, велї сотруднїки, приятелє, аматере и заняти у Доме култури, представителє наших институцийох и установох з наших местох и велї валалчанє.

Обряд хованя окончели троме керестурски священїки у каплїци на керестурским теметове, Хор шпивал духовни шпиванки, а числени присутни, з тактами Посмертного маршу хтори грал оркестер Дому култури, Михайла Зазуляка випровадзели на його вичне место пребуваня.

Михайло Зазуляк умар 4. новембра, после чежкей хороти, у своїм 57. року живота.