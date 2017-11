Неоєрейски благослов о. Задрепка

НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе внєдзелю парох ґосподїнски о. Данил Задрепко подзелєл свой неоєрейски благослов.

– Бог прейґ Мойсея дал дзешец заповиди, а людскей заєднїци було добре кед почитовала тоти заповиди. Исус Христос дополнєл тоти заповиди и основал Церкву, заєднїцу любови, а нам будзе добре кед будземе любиц и почитовац ближнього – гварел о. Задрепко.

Неоєрея привитал парох новосадски о. Юлиян Рац и пожадал же бизме прейґ його рукох достали благослов и вельо ласки.