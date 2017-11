Отримане интерактивне Стретнуце младих у Каритасу

КОЦУР – У коцурским Каритасу всоботу, 4. новембра, отримане Стретнуце младих на хторим обрабяна тема „Найвекши медзи вами най вам будзе слуга”, котре орґанизовали млади з Коцура и Руского Керестура

На Стретнуцу, котре водзел Михаль Мими Орос, було коло трицец младих зоз Коцура, Руского Керестура и Ковину.

Михаль Орос младим бешедовал о своїм живоце, о своїх искуствох и цо за ньго значи поняце – слово живота.

Стретнуце було интерактивне, та присутни Михальови поставяли питаня о гомосексуалносци, о служеню другим и подобне.

После Стретнуца було друженє на котрим ше млади порадзели же шлїдуюци сход будзе у децембру у Руским Керестуре.