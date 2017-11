ШИД – Внєдзелю, у трох одложених змаганьох остатнього, 11. кола єшеньскей часци першенства Општинскей фодбалскей лиґи „Шид”, хтори нє бавени внєдзелю 29. октобра, ОФК „Бачинци” на госцованю у Бинґули победзели ОФК „Бинґула” зоз 4:1.

„Омладинєц” победзел дома „Гранїчар” зоз 4:0, а „Ердевик 2017” победзел на госцованю у Куковцох „Обилич 1993” зоз 2:1.

На таблїчки нєт пременки у пласману, та ОФК „Бачинци” остал на штвартим месце, алє з 22 бодами.