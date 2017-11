Рукометаше дома зазначели побиду, а подзелєни и припознаня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 5. новембра, Керестурци дома бавели седме коло Трецей рукометней лиґи „Бачка” процив РК „Кляїчево”, зоз Кляїчева.

Пред полнима трибинами и добру атмосферу „Русин” победзел з резултатом 26–21(11–9). Гоч домашнї водзели у першим получасу, госци почали бавиц оштрейшу и моцнєйшу одбрану у предлуженю, алє Керестурци заш лєм ришели змаганє на свой хасен. Найвецей заслуги за тоту побиду маю Момич (10) и Гербут (6), а муши ше спомнуц и одличного ґолмана Милинковича.

За „Русин” ище бавели꞉ Мудри (4), Боянович (3), Салак (2), Варґа (1), Стойков, Тома, Югик, Виславски, Бабич, Микита, Гарди и Надь. Екипу водзел Планчак. Идуце змаганє Керестурци бавя у Бездану, процив РК „Ґрафичар”.

На полчасу змаганя додзелєни подзекованя бавячом, роботнїком и приятельом Клуба. На тот способ Рукометни клуб „Русин” подзековал свойому найлєпшому бавячови Славкови Гербутови, своїм дакедишнїм бавячом Владимирови Грубеньови, Зоранови Пузовичови и Миркови Папуґовому.

Окремне подзекованє достали Мирон Чизмар и Янко Хома котри од того лєта свойо места предсидателя и заступнїка Клуба препущели Звонкови Планчакови и Владиславови Салакови. Шицки Русиново лауреати подоставали прикладни плакети и вина.