ШИД – На пондзелковей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, основани Совит за медзинационални одношеня Општини Шид, у хторим тройо представнїки Сербох, Руснацох представя Деян Бобаль зоз Бикичу, Словацох Блаженка Дєрчан зоз Шиду, а Горватох Йосип Павлович зоз Шиду.

СО принєсла и одлуку о максималним чишлє занятих на нєодредзени час у орґанизацийних часцох општини з хтору тото число виноши 93, а хвильково єст 84 заняти особи.

Прилапени и звит о роботи ПУ „Єлица Станивукович-Шиля” за прешли школски рок и план роботи за чечуци, а принєшени и вецей кадрово одлуки о руководзацих у дзепоєдних явних подприємствох и установох хторим снователь Општина.

Тиж принєшени и вецей маєтно-правни одлуки хтори у компетентносци локалней самоуправи, медзи хторима и одлука о предаваню 72 ґаражох у власнїцтву Општини.

Одборнїки вигласали и кадрово пременки у членстви школских одборох Ґимназиї „Сава Шуманович”, Технїчней школи „Никола Тесла” и Основней музичней школи „Филип Вишнїч”.

З одлуку СО на чолє општинского Совиту за здравє место Зорана Гардия, хтори дал задзекованє пре особни причини, будзе Боян Бибич.