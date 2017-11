НОВИ САД – Всоботу, 4. новембра, новосадски Руски културни центер (РКЦ) орґанизовал Маскенбал журку, а за музику бул задлужени „Тамарис” бенд.

На соботовим друженю була весела атмосфера, чому окреме допринєсол „Тамарис” бенд котри першираз грал у РКЦ на такей журки. И млади и стаrши, поприберани до рижних маскох, дружели ше до позних годзинох.