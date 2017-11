На стреду буду додзелєни Митрово награди Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – З нагоди 8. новембра – Дня Општини Жабель, Скупштина општини и того року додзелї Митрово награди и припознаня заслужним поєдинцом и колективом за 2017. рок.

Святочносц з нагоди того дня будзе на ютре, 8. новембра, у будинку Основней школи „Жарко Зренянин” у Жаблю, а исти дзень дополадня на схадзки Скупштини општини Жабель будзе вигласане чи прилапени предклади Комисиї за додзельовенє спомнутих наградох.

З тей нагоди буду додзелєни Митрова награда (плакета и пенєжна награда), Митрова грамота и Подзекованє (диплома). Святочносц почнє на 19 годзин.