ВЕРБАС – Єдна з найвекших шветових компанийох у обласци добавячох автомобилскей индустриї „Delphi” поволує нєзанятих жительох општини Вербас же би ше пришли презнац о компаниї.

Фабрика глєда нових роботнїкох, а Днї отворених дзверох буду орґанизовани у Општинскей управи Вербас у новембру, каждого вовторку од 17, и каждого пиятку од 10 годзин.