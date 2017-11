У проєкту „Млади вєдно” и керестурска Школа

СРБОБРАН – У Ґимназиї и економскей школи „Светозар Милетич” у Србобрану, 4. новембра отримане перше стретнуце штирох Школох, медзи хторима и керестурска. Тоти школи учашнїки нового проєкту „Млади вєдно” хтори предлуженє лоньского проєкту „Карпатски паралели”.

До проєкту уключени штреднї школи – ґимназиї зоз Вершцу, Ковачици, Србобрану и Руского Керестура, односно школяре припаднїки румунскей, словацкей, сербскей и рускей националней меншини, а з цильом медзисобного упознаваня и порушованя младежского активизму и волонтеризму.

На стретнуцу отримани и три роботнї, як и консултациї о нових активносцох у новим проєкту хтори потримали Фонд за отворене дружтво спред котрого була присутна Єлена Перкович и Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални заєднїци.

Штредню школу „Петро Кузмяк” на стретнуцу представяли єй директорка Хелена Пашо Павлович и координаторка проєкту Любица Няради. Вона пририхтала и часц програми зоз ґимназиялцами хтори буду учашнїки проєкту, а то Марко Буила, Йована Ноґавица, Николина Шарич и Марина Роман, а на тот завод и Ема Живкович з основней школи.

У рамикох роботнї на хторей представени национални обичаї, керестурски школяре представели часточку крачунских обичайох и виведли коляди и крачунски винчованки.