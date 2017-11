Нєшка схадзка НС Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка, 7. новембра, будзе дванаста схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, хтора почнє на 18 годзин у просторийох Дома култури.

Як предвидзене, НС нєшка ма одлучиц о вименки Финансийного плану НС Руснацох за 2017. рок, о снованю Фондациї, алє и принєсц одлуки вязани за роботу Заводу за културу войводянских Руснацох – о предкладаню кандидата за директора и даванє думаня о вименкох Финансийного плану Заводу за 2017. рок.

На дньовим шоре схадзки, медзи иншим, и потвердзованє осемнац скорейших одлукох Вивершного одбору НС.